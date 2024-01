Mit gestohlener Geldkassette auf Beutezug: Klagenfurter festgenommen

In Drogeriemarkt

Ein 39-jähriger Klagenfurter hat heute, am 25. Jänner, in einem Drogeriemarkt in der Landeshauptstadt gleich mehrere Parfums gestohlen. Eine Angestellte, die den Diebstahl bemerkte, hatte die Polizei gerufen, die den 39-Jährigen kurz darauf noch im Geschäftslokal antreffen und kontrollieren konnte.

Dieb wurde vorläufig festgenommen

Da dieser auch eine Geldkassette bei sich hatte, wurden weitere Ermittlungen angestellt. Diese ergaben daraufhin, dass die Geldkassette bei einem zuvor erfolgten Einbruchsdiebstahl in ein Geschäftslokal gestohlen wurde. Die gesamte Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt, der Klagenfurter wurde jedenfalls vorläufig festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert.

Update: Geldkassette kam aus Klagenfurter Lokal

Die Geldkassette hatte er bereits in der Nacht zum 25. Jänner bei einem Einbruchsdiebstahl aus einem Klagenfurter Lokal gestohlen. Dabei hatte er die Scheiben der Eingangstüren eingeschlagen und in weiterer Folge den Innenbereich verwüstet und die Spielautomaten zerstört, berichtet die Polizei. Aus einem der Wettspielautomaten hatte er daraufhin die Geldkassette genommen.

