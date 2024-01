Bis jetzt erfolglos: „Einbrecher“ trieben in Klagenfurt ihr Unwesen

Eine unbekannte Täterschaft versuchte in der Zeit zwischen Mittwoch, den 24. Jänner, 18.30 Uhr und Donnerstag, 25. Jänner, 6.30 Uhr, in Klagenfurt den Tabakautomaten einer Trafik aufzubrechen, sowie in zwei Geschäftslokale einzudringen. In allen Fällen scheiterten die Täter und es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.