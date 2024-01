Unbekannte verstecken Diebesgut in Rucksack – und diesen unter der Jacke

Zwei bisher noch gänzlich unbekannte Täter haben bereits am 24. Jänner gegen 16.10 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in Gurk mehrere Flaschen teuren Alkohol und Rasierklingen gestohlen. Diese haben sie daraufhin in einem Rucksack unter ihrer Jacke versteckt. An der Kassa lenkten die Männer dann die Kassiererin ab und bezahlten lediglich zwei Getränke. Der Gesamtschaden beträgt mehr als 1.000 Euro, wie die Polizei berichtet.