Zielnetz 2024: Wie sich das steirische Bahnnetz weiterentwickeln soll

Veröffentlicht am 25. Januar 2024, 17:54 / ©5 Minuten

Wie berichtet, wurde heute ein Fachentwurf des Zielnetzes 2040 präsentiert. Dabei handelt es sich um eine Leitlinie für die Weiterentwicklung des österreichischen Bahnnetzes. Genau jener grundlegende Plan enthält Maßnahmen im Wert von insgesamt 26 Milliarden Euro. Ein Beschluss zum fertigen Zielnetz 2040 soll noch heuer fallen.

Projekte in der Steiermark

Nun sind im Zielnetz 2040 Ziele definiert, wie sich die heimische Bahninfrastruktur in den nächsten fünfzehn bis zwanzig Jahren entwickeln sollen – mehr dazu hier. So wurde das österreichische Netz im Zielnetz 2040 in vier Regionen unterteilt. Die südlichste Region umfasst die Bundesländer Kärnten, Salzburg und Steiermark. Welche Projekte für das steirische Bahnnetz definiert wurden, haben wir hier zusammengefasst.

Ziele im steirischen Bahnnetz Bruck an der Mur – Graz Ziele Angebotsausweitung und Fahrzeitverkürzung im Fernverkehr (Kantenfahrzeit Bruck a.d. Mur – Graz: 30 min) Verdichtung des Nahverkehrs nördlich von Graz Kapazitätssteigerung für Personen- und Güterverkehr Maßnahmen Viergleisiger Ausbau der Südstrecke im Raum Frohnleiten – Graz Errichtung Nahverkehrsknoten Graz Gösting Zulauf Semmering Basistunnel: Wr. Neustadt – Bruck a.d. Mur Ziele Sicherung der Kapazitäten im Güterverkehr im Zulauf zum Semmering-Basistunnel im Kontext zur Ausweitung des Angebots im Personenverkehr Maßnahmen Abschnittsweiser mehrgleisiger Ausbau Wr. Neustadt – Gloggnitz Errichtung Überhol- und Dispositionsbahnhof im Mürztal Graz – Köflacher Bahn Ziele Angebotsverdichtungen im Nahverkehr im gesamten Streckennetz der Graz-Köflacher Bahn Maßnahmen Zweigleisiger Ausbau Graz – Lieboch Adaptierung Graz Hbf Errichtung zusätzlicher und Umbau bestehender Verkehrsstationen Graz – Spielfeld Ziele Beschleunigung des Fernverkehrs Richtung Slowenien Ausweitung des Nahverkehrs südlich von Graz bis Spielfeld-Straß Kapazitätssteigerung für den Personen- und Güterverkehr Maßnahmen Zweigleisiger Ausbau der eingleisigen Abschnitte zwischen Graz und der Staatsgrenze n. Spielfeld-Straß Umbau Bahnhof Spielfeld-Straß Inneralpin Bruck a.d. Mur – Bischofshofen Ziele Fahrzeitverkürzung zwischen Graz und dem oberen Ennstal bzw. Salzburg (Kantenfahrzeit Interregio Leoben – Bischofshofen: 135 min) Ermöglichung Stundentakt im Fernverkehr zwischen Graz und Linz bzw. Graz und Salzburg Beschleunigung der Züge von Graz/Leoben ins Aichfeld und bessere Erschließung der Fahrgastpotenziale Maßnahmen Errichtung eingleisige Schleife Selzthal inkl. Kontextmaßnahmen Abschnittsweiser zweigleisiger Ausbau zwischen Schladming und Haus im Ennstal Errichtung neuer Verkehrsstationen



©Screenshot Zielnetz 2040 Booklet ©Screenshot Zielnetz 2040 Booklet ©Screenshot Zielnetz 2040 Booklet ©Screenshot Zielnetz 2040 Booklet ©Screenshot Zielnetz 2040 Booklet

Verkehrspolitisches Versagen auf ganzer Linie

Die Pläne rund um den S-Bahn-Citytunnel sind schon länger Gesprächsthema. Im Entwurf des „Zielnetz 2040“ fehlt vom Citytunnel allerdings jede Spur und das sorgt in der Politik für Kritik. “Während Wien, Linz und Salzburg konkrete Zeitpläne zum Ausbau des öffentlichen Verkehrs haben, müssen die Grazerinnen und Grazer weiter auf eine vernünftige Lösung warten. Das ist ein verkehrspolitisches Versagen auf ganzer Linie. Die Verkehrsstadträtin hat es in den vergangenen zweieinhalb Jahren verabsäumt, die notwendigen Vorarbeiten zu leisten, sodass Graz jetzt wichtige Jahre verliert!”, so der NEOS-Fraktionsvorsitzende im Grazer Gemeinderat, Philipp Pointner.

Stadtkoalition muss in die Gänge kommen

„Offensichtlich hat es, wie von uns befürchtet, seit dem Grundsatzbeschluss keine Aktivitäten der Grazer Koalition gegeben, um das Projekt voranzutreiben. Nicht einmal im Zielnetz der grünen Parteifreundin und Verkehrsministerin findet der S-Bahn-Tunnel Niederschlag. Kahr und Schwentner müssen endlich in die Gänge kommen, um das wichtige Infrastrukturprojekt noch auf den letzten Metern im Zielnetz zu verankern“, sagt VP-Stadtparteiobmann, Stadtrat Kurt Hohensinner, „zum Glück war die ÖVP-SPÖ-Landeskoalition offenbar erfolgreicher und konnte den so wichtigen Ausbau der Strecke Graz-Bruck sicherstellen.“