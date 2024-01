In Villacherin gekracht: Junge Skifahrerin (16) fuhr einfach weiter

Veröffentlicht am 25. Januar 2024, 18:14 / ©ÖAMTC/Rainer

Auf der Pacheiner-Abfahrt bei der Gerlitzen ist eine 16-jährige Ungarin auf ihren Skiern hinter einer 66-jährigen Villacherin her gefahren. Als sie dann jedoch zusammenstießen, kamen sie beide zu Sturz, die 66-Jährige wurde auch verletzt ins UKH nach Klagenfurt geflogen. Die zweitbeteiligte Skifahrerin fuhr nach dem Zusammenstoß vorerst weiter, ehe sie von einem Alpinpolizisten aber ausgeforscht und angehalten werden konnte. Die 16-Jährige war geständig und gab an, keine ärztliche Behandlung zu benötigen. „Nach Abschluss der Erhebungen wird Anzeige erstattet“, so die Polizei.