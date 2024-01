Fast 10 Prozent: Diese Kirchengeher müssen 2024 deutlich mehr zahlen

Veröffentlicht am 25. Januar 2024, 18:30 / ©Thomas Kaiser

Um 9,5 Prozent teurer wird im Jahr 2024 der Kirchenbeitrag für jene Menschen, die in der evangelischen Kirche sind. Und dabei wird es wohl auch nicht bleiben, wie die „Kleine Zeitung“ nun berichtet. In immerhin 31 von 33 evangelischen Kirchen in Kärnten und Osttirol müsse nämlich auch ein zweiter Teil noch eingenommen werden.

Erhöhung von teilweise bis zu 15 Prozent

Das liegt daran, dass man dieses Jahr erstmals österreichweit einheitlich um zumindest 9,5 Prozent erhöht. Wurde in manchen Kirchengemeinden in den vergangenen Jahren „zu wenig“ erhöht, kommt dieses Jahr ein Veto aus Wien, wodurch eine Erhöhung von teilweise bis zu 15 Prozent möglich ist.

Kommt eine „Austrittslawine“?

Jetzt befürchtet man eine regelrechte Austrittslawine, die die finanziell bereits angespannte Situation in der evangelischen Kirche in Kärnten noch weiter verschärfen könnte. Am 3. Februar soll es nun ein Treffen der Kärntner Pfarrer geben, wo geklärt wird, wie nun weiter vorgegangen werden soll.