68-Jähriger nach Ski-Unfall im Spital verstorben

Am Sonntag, dem 21. Jänner 2024, gegen 11.28 Uhr fuhr ein 68-jähriger Österreicher im Schigebiet „Wilder Kaiser Brixental“ im Gemeindegebiet von Itter mit seinen Schiern, laut Zeugenaussagen in sehr langsamem Tempo, auf einer rot markierten Piste talwärts. Aus unbekannter Ursache kam der Schifahrer über den Pistenrand hinaus und stürzte ca. 5 bis 6 Meter neben die Piste in den dortigen Schnee.

Regungslos im Schnee

Zwei unbeteiligte Schifahrer fanden den Mann regungslos neben der Piste, setzten sofort den Notruf ab und begannen mit den Reanimationsmaßnahmen. Zwei weitere unbekannte Schifahrer unterstützten die Ersthelfer bei den Reanimationsmaßnahmen bis zum Eintreffen des Rettungshubschraubers. Nachdem der 68-Jährige stabilisiert werden konnte, wurde er mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Kufstein geflogen.

Im Krankenhaus verstorben

Der 68-Jährige verstarb am Mittwoch, 24. Jänner 2024, um 22.15 Uhr im Krankenhaus Innsbruck. Zur Klärung der Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft eine Obduktion an.