Wolfsmond erstrahlt heute am Nachthimmel

Kurz vor 19 Uhr hatte der heutige Vollmond in Österreich seinen Höhenpunkt. Es ist der erste Vollmond des heurigen Jahres 2024. Habt ihr ihn auch gesehen? Dieses Spektakel wird Wolfsmond genannt. Den Namen hat der Jännermond, weil zu dieser Zeit, das Wolf-Geheule besonders laut zu hören war.

Mond stellt Sterne in den Schatten

Einige 5 Minuten-Leser konnten den Mond heute schon bestaunen. Er strahlte so hell, dass andere Sterne oder Sternschnuppen in den Schatten gestellt wurden. Wann der nächste Vollmond in Österreich zu sehen ist, könnt ihr hier herausfinden.

