An zwei Wochentagen: Kärntner Lehrer wollte Tochter daheim unterrichten

Mit Beginn der Corona-Pandemie hat für eine Kärntner Schülerin der häusliche Unterricht begonnen. Aber anders wie bei den meisten Kindern, ist die 12-Jährige danach nicht mehr in die Schule geschickt worden. Ihr Vater – kurioserweise ebenfalls ein Lehrer – hat sie nämlich weiter zu Hause unterrichtet. Prinzipiell erlaubt, jedoch ist das Mädchen bei einer Prüfung am Ende des Schuljahres in Mathematik dann klar durchgefallen, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet.

Auch Geldbußen wurden ausgesprochen

In diesem Fall müsse sie dann erstens die Klasse wiederholen und zweitens auch wieder in die Schule, bis ihre Schulpflicht ausläuft. Zur Schule ging das Mädchen aber weiterhin kaum bis gar nicht. Daraufhin gab es Geldbußen von der Bezirkshauptmannschaft in der Höhe von bis zu 440 Euro. Als die Kärntnerin die „Feststellungsprüfungen“ am Ende des Schuljahres 2022/23 schaffte und aufstieg, wollte ihr Vater neuerlich Heimunterricht beantragen.

Vater verlor auch vor dem Bundesverwaltungsgericht

Erst die ganze Zeit, als das abgelehnt wurde, wollte er sie zumindest Dienstag und Mittwoch zu Hause behalten. Der Grund: Da hätte sie an einer Musikschule Violinen- und Flötenstunden. Aber auch das wurde von der Bildungsdirektion abgelehnt. Der Vater ging also vor das Bundesverwaltungsgericht – und verlor auch dort. Das Mädchen muss nun also regelmäßig an die Schule gehen – zumindest so lange sie schulpflichtig ist.