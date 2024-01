14 Grad Unterschied! Kurioses Wetter hat Kärnten fest im Griff

Laut den Meteorologen der „GeoSphere Austria“ hat es in Obervellach Stand 20 Uhr noch immer unglaubliche 11,5 Grad. Das ist nicht nur in Kärnten einsame Spitze, auch in Österreich ist man damit der wärmste Ort aktuell. Dahinter folgt, sowohl in Kärnten als auch österreichweit, Döllach mit immer noch 10,2 Grad. Ungewöhnlich warm ist es zu dieser späten Uhrzeit mitten im Jänner auch noch in Millstatt (7,1 Grad), Mallnitz (6,9 Grad) und Kornat (6,2 Grad).

Ungewöhnliche Temperaturunterschiede in Kärnten

Je näher man nun allerdings den südlichen Regionen des Bundeslandes und vor allem den Beckenlagen hierzulande kommt, desto kälter wird es. Dort hat es dann auch hier und da für die Jahreszeit recht gewöhnliche Temperaturen. Ungewöhnlich dagegen sind die Temperaturunterschiede. Während nämlich laut „Unwetterwarnzentrale“ die wärmsten beiden Orte Österreichs in Kärnten sind, dominiert Kärnten auch die Tabelle der kältesten Orte.

Sieben Kärntner Orte unter den „Top“ 8

Von den kältesten acht Orten Österreichs sind sieben in Kärnten. Spitzenreiter dieser Tabelle ist dabei Feistritz ob Bleiburg mit minus 2,3 Grad – 13,8 Grad kälter als in Obervellach (Stand 20 Uhr). Relativ kühl ist es auch in Villach (minus 1,9 Grad) und in Völkermarkt (minus 1,8 Grad). In der Landeshauptstadt werden währenddessen leichte Plusgrade gemessen – mit 1,2 Grad am Flughafen und 1,5 Grad in der Lastenstraße.