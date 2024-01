Nach vielen vierten Plätzen: Markus Salcher wieder am Podest

Der Klagenfurter Behinderten-Ski-Fahrer Markus Salcher ist heute, am 25. Jänner, in Veysonnaz beim Super-G in der Stehendwertung aufs lang ersehnte Podium gefahren. Das erste Mal nach seiner überstandenen Fußverletzung ist Salcher wieder aufs Podium gefahren – nach einigen vierten Plätzen.

„Ich bin sehr froh, wieder zurück am Podium zu sein“

Ihm fehlten 1,22 Sekunden auf den Sieger Arthur Bauchet (Frankreich) und 1,21 Sekunden auf Robin Cuche (Schweiz) auf Platz 2. „Ich bin sehr froh, wieder zurück am Podium zu sein. Es war heute nicht so einfach zu fahren, es war sehr anspruchsvoll mit vielen blinden Toren, die man exakt treffen musste. Die Piste war aber in einem guten Zustand, da hat der Veranstalter super Arbeit geleistet“, so Salcher.