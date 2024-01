Mildes Wetter setzt sich fort: So warm wird es am Freitag in Kärnten

Veröffentlicht am 25. Januar 2024, 21:50 / ©Cheeky_alex

Große Teile des Freitags wird man in Kärnten wohl die Sonne genießen können. Ganz ungetrübt ist es aber nicht. „Auch ein paar Wolkenfelder ziehen durch, die vor allem an der nördlichen Landesgrenze immer wieder dicht sein können. Über den Bergen entstehen da und dort auch leichte Schauer bei einer Schneefallgrenze von etwa 1700 Metern durchziehen“, erklären die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. Auch am Freitag bleibt es dabei mit Höchstwerten von sechs bis zehn Grad mild. Stellenweise kann auch spürbarer Nordwestwind wehen.