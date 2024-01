Schnee am Freitag: Wann es wo zu schneien beginnen soll

Bereits ab den Morgenstunden werden in Österreich im Westen und Norden die Wolken überwiegen. Das Niederschlagsgebiet eines Warmfrontausläufers wird jedoch schnell nach Osten weiterziehen und sich dabei abschwächen. „Ein wenig Neuschnee fällt vorerst nur oberhalb von rund 1300 bis knapp 2000 Metern Seehöhe. Einzelne Aufhellungen sind am ehesten noch ganz im Osten und tagsüber im äußersten Süden möglich. Gegen Abend erreicht ein kräftigeres Niederschlagsband einer Kaltfront die Alpennordseite etwa vom Bregenzerwald bis zum Salzkammergut“, weiß die „GeoSphere Austria“.

Tagsüber nur schwach bis mäßiger Wind vielerorts

„Teils stürmische West- bis Nordwestwindböen drohen zuerst im Gebirge und in der Nacht auf Samstag greift dieser Wind abschnittsweise kräftig bis in einige Tauerntäler und in die Niederungen am Alpenostrand durch und die Schneefallgrenze sinkt bis deutlich unter 1.000 Meter Seehöhe“, so die Meteorologen. Tagsüber ist der Wind vielerorts nur schwach bis mäßig, im Donauraum teils lebhaft aus Westen. Die Temperaturen erreichen in der Früh vier bis sechs Grad, unter tags klettern sie dann bis auf zwölf Grad hinauf.