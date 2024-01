Drogendealer stiftete Straftäter zu brutalem Raubüberfall an

Zwei unmittelbare Täter sowie ein Bestimmungstäter wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft (StA) Ried im Innkreis festgenommen. Demnach stehen ein 46-jähriger nordmazedonischer Staatsbürger aus Skopje und ein 42-jähriger deutscher Staatsbürger aus Eppelheim (D) im dringenden Verdacht, gemeinsam mit einem noch weiteren unbekannten Täter in der Nacht vom 16. Juli 2023 auf den 17. Juli 2023 ein Küchenfenster aufgezwängt zu haben und maskiert in das Haus einer Familie eingedrungen zu sein.

Familie brutal überfallen

Im Haus wurden ein 84-jähriger Mann, eine 80-jährige Frau und deren 60-jährige Tochter in deren Schlafzimmer überwältigt. Die Beschuldigten fesselten die Personen an Hand- und Fußgelenken mit Kabelbindern und der Mund wurde ihnen verklebt. Nachdem sich die Opfer in wehrlosem Zustand befanden, durchsuchten die Täter über einen Zeitraum von ca. einer Stunde das gesamte Wohnhaus und flüchteten mit Wertgegenständen (Uhren, Schmuck, Bargeld).

Massiver Schock

Die Täter, welche im Ausland mehrfach einschlägig vorbestraft sind, setzten sich nach der Tatausführung in deren Herkunftsländer ab. Neben psychischen Beeinträchtigungen erlitt der Mann zudem einen Bruch des Mittelhandknochens und wurde schwer verletzt. Auch die Ehefrau und Tochter erlitten einen massiven Schock.

Ermittlungen auf internationaler Ebene

Aufgrund umfangreicher nationaler sowie internationaler Ermittlungen bestand gegen die beiden Männer ein dringender Tatverdacht und es konnten europäische Haftbefehle erwirkt werden. Es wurden eine Reihe technischer Maßnahmen im Wege europäischer Ermittlungsanordnungen angeordnet und durch die Kripo Heidelberg (D) umgesetzt. Der 42-Jährige konnte am 19. September 2023 in Freiburg (D) widerstandslos festgenommen und am 21. November 2023 nach Österreich ausgeliefert werden. Der 46-Jährige konnte am 23. Oktober 2023 in Zagreb (HRV) widerstandslos festgenommen und am 15. Dezember 2023 nach Österreich ausgeliefert werden.

Drogendealer stiftete zum Raub an

Beide Beschuldigte zeigten sich zur Raubstraftat geständig, und als Tippgeber konnte ein 28-jähriger österreichischer Staatsangehöriger aus Basel identifiziert werden. Der Mann, der im Bezirk Ried im Innkreis aufwuchs, lernte einen der beiden Beschuldigten in der Schweiz kennen und erweckte durch Erzählungen, er kenne eine wohlhabende Familie, den Tatentschluss bei dem 46-Jährigen.

Festnahme

Der 28-Jährige konnte in enger Zusammenarbeit mit der Suchtgift-(SG)Gruppe der Polizei Ried im Innkreis und der EGS OÖ über Anordnung der StA Ried am 28. Dezember 2023 in einer Wohnung in Ried festgenommen und in die Justizanstalt (JA) Ried überstellt werden. Er zeigte sich nicht geständig. Sämtliche Beschuldigte befinden sich in der JA Ried im Innkreis in U-Haft. Die Ermittlungen hinsichtlich des bis dato unbekannten dritten unmittelbaren Täters bzw. eines weiteren unbekannten Fluchthelfers werden fortgeführt.