Nach tragischem Unfall: Florianis trauern um Freund und Kameraden

„Schweren Herzens müssen wir euch mitteilen, dass unser Kamerad und Freund, Löschmeister Markus Winter, durch einen tragischen Unfall nicht mehr unter uns weilt“, so die traurige Kunde der Freiwilligen Feuerwehr Kumberg. Winter war seit 2015 Mitglied der Feuerwehr. Am 21. Jänner 2024 ereignete sich dann der tragische Schicksalsschlag, der den 40-Jährigen aus dem Leben riss.

Hat Feuerwehr in „verdienstvoller Weise“ mitgeprägt

Die Florianis erweisen ihrem Kollegen die letzte Ehre und heben sein „Engagement“ und seinen „wertvollen Einsatz“ hervor. Die Verabschiedung findet am heutigen Freitag, den 26. Jänner 2024 um 14 Uhr in der Pfarrkirche in St. Ruprecht an der Raab statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.01.2024 um 07:52 Uhr aktualisiert