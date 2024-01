Alpineinsatz: Hüttenwirt bringt gestürzte Kärntnerin zur Rettung

Eine 58-jährige Kärntnerin ist von der Alpinrettung in Friaul gerettet worden, nachdem sie in den Bergen im Raum von Tarvis gestürzt ist. Die Frau war am Donnerstag nach einer Feier in einer Hütte abgestiegen und gestürzt, wobei sie sich an der Schulter verletzte. Der Unfall ereignete sich fünf Kilometer vom Fusine-See entfernt.

Kärntnerin ist wohlauf

Die Kärntnerin wurde ein Stück weit vom Hüttenwirt mit dem Motorschlitten gefahren und wurde dann vom Rettungsteam, das mit einem Geländewagen unterwegs war, übernommen. Die Frau wurde medizinisch versorgt und ist wohlauf, teilten die Rettungskräfte mit. (APA / red, 26.1.24)