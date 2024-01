Zwei Kärntner Teams im Kampf um Meistertitel in zweiter Futsal-Liga

Der LPSV Kärnten aus Villach hat sich bereits souverän für die Meisterrunde qualifiziert, während der Carinthia Flamengo Futsal Club (CFFC) aus Klagenfurt noch einen entscheidenden Schritt vor sich hat. Mit einem Sieg in Wien gegen den derzeitigen Tabellenachten, Pharaohs II, könnten sich die Klagenfurter aus eigener Kraft für die Meisterrunde qualifizieren. Ein spannendes Duell steht jedenfalls bevor und die Fans dürfen sich auf packenden Futsal freuen.

Spitzenspiel in Graz

Der Tabellenführer LPSV Kärnten wird hingegen in Graz auf den ersten Verfolger Panthera Graz Futsal Akademie treffen. Ein Duell, in dem es nicht nur um Punkte geht, sondern auch um die beste Ausgangsposition für die Meisterrunde. Die Meisterrunde selbst startet dann im Februar. Die vier besten Mannschaften machen sich dann in der Rückrunde den begehrten Meistertitel aus und kämpfen um zwei Plätze in der ersten österreichischen Futsal-Bundesliga.

„So weit werden wir es nicht kommen lassen“

Der LPSV Kärnten hat dabei den Vorteil, gleich drei Heimspiele in Villach zu bestreiten zu dürfen und geht mit einer sehr guten Ausgangsposition in den finalen Kampf um die Meisterschaft. Die Unterstützung der heimischen Fans könnte dabei zu einem entscheidenden Faktor werden. „Wir sind bisher ohne Punkteverlust und treffen in Graz auf unseren ersten Verfolger. Mit einem Sieg könnte uns Panthera Graz sogar noch überholen. So weit werden wir es aber nicht kommen lassen“, ist der Sektionsleiter des LPSV Kärnten, Stephan Brozek, überzeugt.