Toll! Kärntner Polizei hat eine neue Spürnase

Veröffentlicht am 26. Januar 2024, 10:05 / ©Polizei Kärnten

„Qatana vom Kämpferherz“ heißt der jüngste Neuzugang in den Reihen der Kärntner Polizei. Qatana ist dabei jedoch keine gewöhnliche Polizistin, sie ist eine dreijährige, deutsche Schäferhündin. „Die vierbeinige Kollegin ist nun im Stande bestimmte Personen nur aufgrund ihres Geruches über längere Wegstrecken zu verfolgen und aufzuspüren“, erklärt die Polizei in einem Facebook-Posting. Gemeinsam mit ihrem Diensthundeführer Dominic wird sie künftig also im Einsatz stehen, wenn es darum geht, Personen aufzuspüren.