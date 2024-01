„Pflanzilla“-Pop-up-Store schließt: Soll nun ein fixer Standort kommen?

Schlechte Nachricht gab es heute bereits für Fisch-Liebhaber. Die „Nordsee“ in der Herrengasse verabschiedet sich aus der Grazer Innenstadt. Asiatische Küche soll nun folgen. Nun folgt der nächste Schock: Auch die Pflanzilla-Filiale in der Neutorgasse wird schließen – und das bereits im nächsten Monat.

Schließung war von Anfang an geplant

In den ehemaligen Räumlichkeiten des Zero Waste Markts „Dekagramm“ eröffnete am 9. November 2024 eine Pflanzilla-Filiale. Dort gibt es ausschließlich pflanzliche Produkte zu kaufen – wir berichteten exklusiv. Schon bald aber ist es damit vorbei, der vegane Lebensmittelshop wird nun bald schließen. „Der Standort in Graz war von Anfang an als Pop-up-Store geplant und kommuniziert“, berichtet Simone Hoepke, Sprecherin des REWE-Konzerns auf Anfrage von 5 Minuten. Die Schließung kam also nicht unerwartet.

Hohe Nachfrage

Der Shop hat sich großer Nachfrage erfreut, 15.000 Kunden zählte die Filiale seti Eröffnung, berichtet man von REWE erfreut. Soll nun ein fester Standort in Graz folgen? „Das ist derzeit nicht in Planung, wir konzentrieren uns auf unsere Billa-Plus-Filialen und bauen dort das pflanzliche Angebot aus“, so die Info. Über 7.000 vegane Produkte soll es dort schon geben.