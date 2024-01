600 Euro sind weg: Villachs „Ärmste“ wurden bestohlen

Veröffentlicht am 26. Januar 2024, 11:24 / ©Screenshot Google Street View

600 Euro sind aus dem Tresor der Westbahnhoffnung diese Woche gestohlen worden. Ausgerechnet jene, die den finanziell Schwächsten helfen, sind damit bestohlen worden. Da die Täter nach wie vor unbekannt sind, haben sich die Gemeinderatsfraktionen der Verantwortung Erde, der ÖVP und der Grünen dazu entschieden, den Schaden unbürokratisch zu ersetzen.

So könnt auch ihr helfen

„Die Westbahnhoffnung deckt mit ihrer Arbeit die klaffende soziale Wunde in unserer Stadt nach besten Kräften ab. Wir werden uns gemeinsam weiter für echte Verbesserungen in diesem Bereich einsetzen“, lässt man seitens der Fraktionen in einer Aussendung ausrichten. Wollt auch ihr helfen, könnt ihr euch hier informieren.