Neun Einsätze pro Tag: Berufsfeuerwehr Klagenfurt zieht Bilanz

Am heutigen Freitag, den 26. Jänner, wurden im Rahmen des Jahresabschlussberichts der Berufsfeuerwehr Klagenfurt die neuen Einsatzbekleidungen für die Berufsfeuerwehren vorgestellt. 2023 habe es massive Veränderungen und Herausforderungen gegeben – angefangen von Bränden, über Unfälle bis hin zu den Katastropheneinsätzen im Stadtgebiet. Insgesamt habe man im Schnitt neun Einsätze pro Tag gehabt, 3.219 gesamt. Die meiste Einsatzzeit hat man dabei im August verzeichnet. 687 Stunden stand man in diesem Unwetter-Monat in Klagenfurt im Einsatz. Insgesamt 38 Prozent der gesamten Einsätze waren übrigens Brandfälle, in 62 Prozent musste man anderweitig Hilfe leisten.

Acht neue Florianis ausgebildet

In Hilfsmittel hat man im Jahr 2023 seitens der Berufsfeuerwehr eine Million Euro – unter anderem in zwei neue Tanklöschfahrzeuge – investiert. Die alten Fahrzeuge werden währenddessen an die Freiwilligen Feuerwehren weitergegeben. Acht neue Feuerwehrmänner wurden zudem ausgebildet und in den 24 Stunden-Dienst überstellt. Nach der Unwetterkatastrophe wurde auch ein Katastrophen-Paket geschnürt. 2.000 Euro sind daraufhin in einen mobilen Hochwasserschutz und in einen Schlauchturm investiert worden. Für die nächsten 20 Jahre sei man nun gut ausgerüstet, heißt es bei der Pressekonferenz.

Frauen in „naher Zukunft“ ebenfalls im Einsatz?

Im Jahr 2024 ist nun die Anschaffung eines neuen Kommandofahrzeugs um 200.000 Euro geplant. Zudem findet eine Drohnenausbildung statt. Das Wissen daraus kann dann bei Waldbränden, Vermisstenfällen oder Bränden eingesetzt werden. Die Drohne ist dann beim Kommandofahrzeug dabei. In naher Zukunft möchte man übrigens auch in Klagenfurt bei der Berufsfeuerwehr – wie es bereits in Innsbruck und Wien der Fall ist – Frauen im Dienst haben.