Sexuell missbraucht: Hat sich Mann an 8-jährigem Mädchen vergriffen?

Veröffentlicht am 26. Januar 2024, 12:00 / ©Pexels

„Einem Erwachsenen wird zur Last gelegt, 2014 in Wernberg ein damals 8 Jahre altes Mädchen schwer sexuell missbraucht zu haben“, heißt es in einer Aussendung des Landesgerichts Klagenfurt. Die Tathandlung selbst soll sich im Zirkusmilieu abgespielt haben.

Erwachsener muss sich jetzt vor Gericht verantworten

Am Freitag nächste Woche, den 2. Februar, muss sich nun jener Erwachsene, der die schreckliche Tat begangen haben soll, vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Richter Gernot Kugi wird den Prozess zwischen 9 und 14 Uhr leiten. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.