Mega! Kärntner Betrieb zählt den besten Hotels weltweit

Veröffentlicht am 26. Januar 2024, 12:19 / ©Achim Mandler Photography

Am Fuße des Nassfelds bietet das Familienhotel Samerhof alles, was das Gästeherz begehrt. Unter dem Motto „Nonplusultra“ werden von der Viersterne-Superior-Unterkunft erstklassige All-Inklusive-Leistungen abgeliefert. Beheizter Sky-Pool, Badestrand im Sommer, Pistennähe im Winter, Indoor-Spielpark mit Kletterhalle, ein mit viel Liebe zum Detail durchgestyltes Konzepthotel und natürlich eine top Mannschaft – sind nur einige wenige Spitzenwerte, die zufriedene Gäste in den letzten Monaten als persönlichen Eindruck über das Resort im Gailtal auf der global renommierten Bewertungsseite HolidayCheck hinterlassen haben.

„Wir sind aus dem Häuschen“

„Wir sind völlig aus dem Häuschen!“ freut sich Unternehmer Christian Wassertheurer, der vor nicht einmal drei Jahren mit vier Millionen Euro einen kompletten Umbau der gesamten Anlage stemmte. „Die Investition hat sich doppelt und dreifach gelohnt,“ gibt der Hotelier Einblick: „Unsere Gäste sind mehr als happy mit dem umfassenden Angebot. Und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stolz, in so einem schönen Betrieb zu arbeiten. Nun haben wir uns diese Auszeichnung von HolidayCheck geholt. Ich freue mich riesig für meine Mannschaft, die sich mit viel Einsatz und Dienstleistungsbereitschaft in die Herzen unsere Gäste arbeiten.“

Extraportion an Menschlichkeit

Mit einer Extraportion an Menschlichkeit hat das Team des Samerhof nicht nur Traumanlagen auf den Malediven, sondern auch große Hotelketten wie TUI weltweit und viele andere bekannten Hotels hinter sich gelassen. Häuser, die auch heimische Unternehmer oft nur aus dem Fernsehen und von Promis kennen. „Womit wir zusätzlich zur Hardware punkten, ist die Software. Das Zwischenmenschliche und der gute Spirit sind die Kirsche on top.“

Nr. 1 Familienhotel Österreichs

Sich mit den Besten der Besten zu messen, ist kein Zuckerschlecken. Aber all die Anstrengungen haben sich ausgezahlt. „Heute sind wir auf HolidayCheck das beste Familienhotel in ganz Österreich!“, freut sich Wassertheurer: „Wenn es um All-Inclusive geht, sind wir österreichweit Nummer Zwei.“ In Kärnten gilt der Betrieb mit Abstand als bestes All-Inclusive-Hotel.