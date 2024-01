Maltschacher See bekommt jetzt neue Pächter

Große Aufregung hat es im vergangenen Jahr rund um den Betreiber des Campingplatzes am Maltschacher See gegeben – wir haben berichtet. Nach dem Ende der Ära der deutschen Sonnenhotelsbetreiber konnte die K-BV nun sehr zügig dafür sorgen, dass der touristische Betrieb des landeseigenen, charmanten Urlaubresorts am Maltschacher See umgehend wieder aufgenommen wird, Arbeitsplätze geschaffen werden und die touristische Wertschöpfung nicht verloren geht. Nicht zuletzt die Gemeinde Feldkirchen darf wohl mit Recht dankbar sein! 5 Minuten hat darüber mit dem Vorstand der K-BV, Martin Payer, gesprochen.

Interview mit K-BV-Vorstand Martin Payer 5 Minuten: Warum kam es überhaupt zur Neuausschreibung? Martin Payer: Da der Vorpächter, die Sonnenhotels Management GmbH aus Deutschland, vertraglich vereinbarte Pachtzahlungen in stattlicher Höhe schuldig blieb und offenbar auch nicht bereit war, dem Land Kärnten (vertreten durch die K-BV) einen akzeptablen Vergleich vorzulegen, musste der Aufsichtsrat der K-BV im Herbst 2023 die Reißleine ziehen und die Zusammenarbeit mit den Sonnenhotels beenden. Die K-BV war damit gefordert das Unmögliche möglich zu machen und in kürzester Zeit, mittels einer europaweiten, transparenten und diskriminierungsfreien Ausschreibung, einen neuen Betreiber zu finden. Das ist gelungen! Wer ist der neue Pächter und was darf sich die Region von diesem erwarten? Als zukünftige Pächter konnten mit Martin Ramusch und der designierten Geschäftsführerin Frau Maria Kogelnig, sehr erfahrene, heimische Touristiker und Unternehmer, gewonnen werden. Von deren Erfahrung wird das Sonnenresort Maltschacher See profitieren und mit Sicherheit höchst professionell geführt werden. Das Resort wird zumindest von Mai bis Oktober Kärntenurlauber, Schüler und Jugendliche und auch Einheimische mit Kärntner Gastfreundschaft und Natur-Aktiv Angeboten begeistern. Der öffentliche Seezugang bleibt erhalten und soll die regional so wichtige touristische Wertschöpfung ausgebaut werden. Aber auch die zuständige Tourismusregion Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge ist gefordert, den neuen Pächter mit Rat und vor allem Tat zu unterstützen. Es gilt die Chance zu nutzen und den Maltschacher See auf die touristische Bühne zu heben. Wie geht es nach den drei nunmehr fixierten Jahren mit dem neuen Pächter weiter? Da das Sonnenresort weiter voll umfänglich in öffentlicher Hand verbleiben und das Land keinen Quadratmeter des Besitzes verkaufen wird, gilt es die kommenden drei Jahre zu nutzen, um ein Vergabeverfahren vorzubereiten, welches den Betrieb des Resorts für die kommenden Jahrzehnte sicherstellt, Investitionen ermöglicht und damit das Vermögen der öffentlichen Hand nicht nur sichert sondern auch nachhaltig stärkt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.01.2024 um 12:54 Uhr aktualisiert