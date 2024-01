Abfuhr für Kärntner Güterbahnstraße? Politik übt Kritik

Am gestrigen Donnerstag, dem 25. Jänner, präsentierten Bundesregierung und die ÖBB das „Zielnetz 2040“. Auch für die Kärntner Bahninfrastruktur wurden im Zuge dessen einige Maßnahmen zur Verbesserung vorgestellt – 5 Minuten berichtete. Nun mal handelt es sich bei jenem Fachentwurf um eine Leitlinie für die nächsten 15 bis 20 Jahre und um noch keine konkreten Pläne, wie in einer Aussendung betont wurde.

Abfuhr für Güterbahnstraße?

Ein Punkt geht der Kärntner Politik im „Zielnetz 2040“ aber stark ab: die lang geforderte Güterbahnstraße im Kärntner Zentralraum. Erteilt das Ministerium damit den Plänen rund um eine Güterbahnumfahrungsstrecke in Kärnten eine Abfuhr?

„Eine katastrophale Fehlentscheidung“

Der Kärntner Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig reagierte darauf mit scharfer Kritik: „Das ist nicht der von Ministerin angekündigte Meilenstein, sondern eine weitere katastrophale Fehlentscheidung, die sich nahtlos in die desaströse Bilanz der grünen Ministerin einreiht. Ihr Vorgehen ist für Kärnten wirtschaftspolitisch kurzsichtig, verkehrspolitisch fahrlässig und eiskalt gegenüber den lärmgeplagten Menschen. Wir werden in der nun folgenden Konsultation alles in Bewegung setzen, damit das Klimaministerium Kärnten beim Infrastrukturausbau nicht weiter benachteiligt.“ Schuschnig fordert eine umgehende Nachbesserung des Zielnetzes 2040 mit der Aufnahme der Güterbahntrasse im Kärntner Zentralraum, einschließlich einer Lösung für die Städte Klagenfurt und Villach.

Hohe Lärmbelastung und wirtschaftspolitische Faktoren

Neben der hohen Lärmbelastung für die Anrainer sei die Entscheidung auch wirtschaftspolitisch unverständlich: „Der strategische Blick in die Zukunft zeigt umso mehr, wie wichtig eine leistungsfähige Güterbahntrasse im Kärntner Zentralraum ist. Kärnten liegt an den Knotenpunkten zweiter internationaler Verkehrsachsen. Alle Studien rechnen damit, dass der Güterverkehr massiv zunehmen wird. Zudem soll das Logistikzentrum in Villach langfristig ausgebaut werden. Dies wird langfristig auch wirtschaftspolitisch den Standort nicht attraktiver machen“, so Schuschnig.

„Lärm macht krank“

Darauf, dass die Güterbahntrasse nicht berücksichtigt wurde, reagiert auch der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer mit Kritik: „Allein die Corona-Tests haben über 6 Milliarden Euro gekostet. Mit diesem Geld könnte man drei neue Bahntrassen im Zentralraum errichten und somit die Bevölkerung vor Lärm schützen. Kärnten gehört bekanntlich zu Österreich, wird aber vom Bund sträflich vernachlässigt.“„Lärm macht auch krank“, verweist Angerer. Er macht die SPÖ-Gesundheitsreferentin Beate Prettner teils verantwortlich: „Prettner hat die Verantwortung von sich geschoben und unternimmt weiter nichts. Sie ignoriert genauso die Anliegen der Bürger und der Tourismusbetriebe im Zentralraum von Klagenfurt bis Villach, die massiv unter dem Bahnlärm leiden.“

Langjährige Forderung

Auch die SPÖ hat in den letzten Jahren immer wieder gefordert, dass eine Gütertrasse bei den Planungen für die Koralmbahn unbedingt berücksichtigt werden muss, da der Zentralraum Kärnten ein höchst sensibler Bereich ist. Die Zugstrecke geht mitten durch Klagenfurt und dementsprechend viele Bewohner sind unmittelbar von den Konsequenzen des steigenden Zug- und Güterverkehrs betroffen. „Wir müssen die Bevölkerung schützen, daher sind die zuständige Ministerin Gewessler und die ÖBB gefordert hier entsprechende Maßnahmen zu setzen!“ stellt Klagenfurter Vizebürgermeister Philipp Liesnig klar. Neben Lärmschutzmaßnahmen ist die Planung und Umsetzung der Gütertrasse dringend zu forcieren. „Großzügige Lösungen im Sinne aller sollte unser Ziel sein, und dies fordere ich daher auch für Kärnten und Klagenfurt,“ so Liesnig abschließend.

Kärnten müsse selbst aktiv werden

Im Zuge der neuerlichen Diskussion über eine eigene Gütertrasse für den Zentralraum fordert Team Kärnten-Chef Bürgermeister Gerhard Köfer neuerlich die Kärntner Landesregierung auf, vermehrt Projekte in Richtung eines verstärkten Schutzes vor Bahnlärm im Zentralraum umzusetzen: „Bereits jetzt gibt es in diesem Bereich große Probleme und diese werden nach der Fertigstellung der Koralmbahn noch dramatisch zunehmen. Das betroffene Gebiet ist von 200.000 Menschen besiedelt, die unter dem Lärm und den Auswirkungen, insbesondere des Güterverkehrs, leiden. Wir brauchen hier schnellstmöglich bessere Lösungen, denn ein ausreichender Lärmschutz ist überhaupt noch nicht auf Schiene und die Koralmbahn rast in Rekordgeschwindigkeit auf uns zu.“ Nachdem eine eigene Güterverkehrstrasse weiter nicht in Sicht ist, müsse Kärnten selbst Maßnahmen setzen, um die lärmgeplagten Anrainer zu unterstützen und zu entlasten, betont Köfer.