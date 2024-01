Wegen Quecksilber: Nächstes Fisch-Produkt wird zurückgerufen

Zuerst Billa, nun Spar: Wieder wird ein geräucherter Thunfisch zurückgerufen. Der Grund: Bei den Produkten wurde ein erhöhter Quecksilbergehalt festgestellt. Beim REWE-Rückruf war der „BILLA GENUSSWELT TONNO A PINNE GIALLE AFFUMICATO 100G“ betroffen – 5 Minuten berichtete.

Geräucherter Thunfisch

SPAR ruft nun den „DESPAR PREMIUM Thunfisch geräuchert 100g“ mit Mindesthaltbarkeitsdatum 5. Feber 2024 zurück. Die betroffene Ware soll bereits aus dem Verkehr genommen worden sein. Laut SPAR sei bei einer routinemäßigen Qualitätskontrolle die gesetzliche Höchstwertüberschreitung von Quecksilber festgestellt worden.

Nicht konsumieren!

„Kunden werden aufgefordert den ‚DESPAR PREMIUM Thunfisch geräuchert 100g‘ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 05.02.2024 nicht zu konsumieren. Alle anderen Produkte von DESPAR PREMIUM beziehungsweise Thunfisch geräuchert anderer Marken sind von diesem Rückruf nicht betroffen“, betont SPAR. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassabon rückerstattet. Zurückgegeben werden kann das Produkt bei jedem SPAR-, EUROSPAR-, INTERSPAR- oder Maximarkt.

Wie kommt Quecksilber in Fisch?

Quecksilber gelangt zum Beispiel durch Ablagerungen in Boden und Wasser in die Nahrungskette und somit in Lebensmittel. In Raubfischen, wie Thunfisch, die am Ende der Nahrungskette stehen, kann sich dieses vermehrt anreichern und ist deswegen Bestandteil regelmäßiger Routineuntersuchungen.