Franzosen fahren Ski – dann muss einer ins Krankenhaus

Der Unfall spielte sich am heutigen Freitag, dem 26. Jänner, gegen 14.15 Uhr ab. Ein 41-jähriger sowie ein 38-jähriger Franzose fuhren die Tröglabfahrt am Nassfeld talwärts. In einer langgezogenen Rechtskurve kollidierte der 41-Jährige mit dem 38-Jährigen, der gerade einen Linksschwung ausführte.

Einer verletzt

Beide stürzten bei der Kollision. Der Jüngere verletzte sich sogar so schwer, dass er mit Verletzungen unbestimmten Grades mit der Rettung in das LKH Villach gebracht werden musste. Der 41-Jährige blieb unverletzt.