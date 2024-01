Ärger um Wildkatze: Kärntnerin hält Karakal als Haustier

Beim Spaziergang mit rosa Halsband, beim Spielen mit einer Plastikflasche in einem Bett oder beim Kuscheln mit der Besitzerin: Aktuell kursieren in den Sozialen Medien Bilder einer jungen Kärntnerin zusammen mit ihrem besonderen Haustier, einem Karakal. Im Chat mit „klagenfurt_elite“ behauptet das Mädchen: „Ich wollte einfach etwas haben, was keiner hat. Wir haben es dann in Belgien gekauft.“

„Bodenlose Frechheit“

Natürlich sorgt so ein Haustier für Reaktionen, die nicht immer positiv ausfallen. „Ich finde es eine bodenlose Frechheit, solch ein Tier in einem Privathaushalt zu halten“, schreibt eine 5 Minuten-Leserin. Mit einer Nachricht an die Redaktion hofft sie, die Gesellschaft auf diese „Grausamkeiten gegenüber Wildtieren“ aufmerksam zu machen. Sie fordert, rechtliche Konsequenzen für die Haltung des Karakals.

Haltung verboten

Zum Thema rechtliche Konsequenzen: Diese sind nicht sehr abwegig. Denn immerhin ist die Haltung in Österreich verboten. „Die Haltung von Wildkatzenarten wie Serval, Karakal oder der asiatischen Leopardkatze ist, im Sinne des § 9, Ziffer 10 der 2. Tierhaltungsverordnung, für Privatpersonen verboten“, informiert das Land Kärnten. In Zoos oder wissenschaftlichen Einrichtungen ist die Haltung gemäß dem Tierschutzgesetz erlaubt.

Villacher Karakal rief Veterinärpolizei auf den Plan

Zur Erinnerung: Die junge Kärntnerin ist nicht die Erste mit so einem einzigartigen Haustier. Vor einiger Zeit wurde ein Karakal auch in Villach mehrmals gesichtet – 5 Minuten berichtete. Die Besitzerin war mit der Raubkatze in Kärnten auf Besuch, gemeldet war das Tier eigentlich in Slowenien. Damals führte der Karakal zu einem Einsatz der Veterinärpolizei: Denn, so süß das Tier auch sein mag, in Österreich ist die Haltung von Karakalen verboten. Für die Besitzerin war nach dem Wirbel gleich klar: Ihr „Baby“ wird sie nie wieder nach Österreich bringen.