Bürgermeister von Kameoka besuchte das Grazer Rathaus

Für Kahr ein besonderer Besuch: „Einen japanischen Bürgermeister können wir nicht alle Tage in Graz begrüßen“. Trotz einigen kulturellen Unterschieden konnte sie auch Gemeinsamkeiten mit ihrem japanischen Pendant feststellen, schließlich „sind wir beide sehr naturverbunden und setzen uns besonders dafür ein, kulturelle Angebote direkt zu unseren Bürgerinnen und Bürgern zu bringen“. Bürgermeister Katsuragawa, der seit 2015 die Amtsgeschäfte in Kameoka führt und sich insbesondere für Umweltmaßnahmen und multikulturelle Gemeinschaftsentwicklung einsetzt, zeigte großes Interesse an den Initiativen und Projekten der Stadt Graz in diesen Bereichen. Die japanische Delegation besuchte die Steiermark, da sie bereits eine 60-jährige Städtepartnerschaft mit Knittelfeld verbindet. Im Zentrum des Austausches zwischen den Bürgermeister:innen und Kameokas Stadtrat Mitsunori Hishida standen Themen wie das gesunde Älter werden der Gesellschaft, Landwirtschaft und Kultur.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.01.2024 um 19:03 Uhr aktualisiert