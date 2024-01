Großer Ansturm bei Demo gegen rechts in Wien

Veröffentlicht am 26. Januar 2024, 19:33 / ©Leserfoto

Über eine Million Menschen haben am vergangenen Wochenende in Deutschland gegen Rechtsextremismus und Rassismus demonstriert. Anlass war ein rechtes Geheimtreffen, bei dem die Deportation von Millionen Menschen diskutiert wurde. In den kommenden Tagen sind weitere Demos geplant.

Demo gegen rechts in Wien

Auch in Wien findet nun eine solche „Demo gegen rechts“ statt. Trotz Regen versammelten sich tausende Menschen am Freitagabend vorm Parlament, um ein Zeichen gegen Rechtsextremismus und Rassismus zu setzen. Die Polizei rechnete im Vorfeld sogar mit bis zu 15.000 Teilnehmern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.01.2024 um 19:41 Uhr aktualisiert