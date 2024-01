Ungarische Botschafterin trägt sich ins Goldenen Buch der Stadt Graz ein

Bürgermeisterin Elke Kahr freute sich über den Besuch der Ungarin: „Ich kenne Ihr Land gut und liebe die Menschen in Ungarn sehr. Ich bin froh und glücklich über die jahrzehntelange Freundschaft zwischen Graz und Ungarn und die große Herzlichkeit, mit der wir miteinander umgehen.“ Bátorfi, die seit Juli des Vorjahres Botschafterin von Ungarn in Österreich ist, war zuvor unter anderem stellvertretende Leiterin des Außenministeriums in Budapest, Botschafterin in Ljubljana und später Exekutivdirektorin des internationalen V4-Visegrad-Fonds. Sie ist derzeit durch einige österreichische Bundesländer unterwegs und hat klare Ziele: „Ich will Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit finden und freundschaftliche Beziehungen zwischen Österreich und Ungarn aufbauen. Einen besonderen Schwerpunkt sehe ich im kulturellen Austausch beider Länder.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.01.2024 um 20:01 Uhr aktualisiert