Viel Sonne, wenig Nebel: Meteorologe prognostiziert Traum-Wochenende

Nachdem die Temperaturen aktuell in Kärnten verrückt zu spielen scheinen – wir haben berichtet – haben wir uns gefragt, wie das Wetter in den kommenden Tagen so wird. Und eines vorweg: Es bleibt weiter mild, wie uns Andreas Mannsberger von der „GeoSphere Austria“ verraten hat.

„Höchste Temperaturen wohl schon hinter uns“

„Die höchsten Temperaturen haben wir wahrscheinlich in Kärnten schon hinter uns mit einem Maximum von 14 Grad in Kötschach und Millstatt gestern“, erklärt Mannsberger weiter. Dennoch soll es auch in den kommenden Tagen „überdurchschnittlich mild für einen Jänner“ bleiben. „Wir befinden uns in einer Hochdruckwetterlage, es wird über das Wochenende viel Sonnenschein und einen wolkenlosen Himmel geben. Auch Nebel ist kaum ein Thema“, so Mannsberger.

Auch in größeren Höhen Plusgrade

Selbst in 2.000 Metern Höhe wird es dann ab Sonntag wieder deutlich wärmer. „Am Montag könnte es dort dann sogar bis zu plus 5 Grad haben“, weiß der Meteorologe. In höher gelegenen Täler sind auch in den kommenden Tagen 10 Grad wieder möglich, in den südlichen Beckenlagen wird es wohl bei maximal sechs Grad bleiben. Die Nachttemperaturen ändern sich jedenfalls in die komplett andere Richtung: Es wird wieder kälter.

Eislaufen wohl noch länger möglich

In den Ballungszentren wird es dann in der Nacht durchaus auch auf minus fünf Grad abkühlen. Das Positive daran: Eislaufen wird damit wohl auch noch länger möglich sein – trotz der relativ hohen Plustemperaturen für einen Jänner.