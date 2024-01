Mit diesem Wetter überrascht der Samstag die Kärntner

Veröffentlicht am 26. Januar 2024, 21:14 / ©Daniel Schöffmann

Hochdruckwetter setzt sich am Samstag in Kärnten durch und sorgt für viel Sonnenschein. Schon von der Früh weg scheint in vielen Regionen die Sonne und das bei wolkenlosem Himmel.

Hier startet der Tag mit Nebel

Mancherorts wird es in der Früh aber noch nebelig oder bewölkt: „Dichte Wolken und Hangnebel kann es anfangs etwa noch im Mölltal geben und über dem östlichen Klagenfurter Becken liegt stellenweise noch Nebel, auch hier kann sich aber rasch die Sonne behaupten“, weiß die GeoSphere Austria.

Es wird windig!

Es wird teils auch windig. Die GeoSphere Austria erklärt dazu: „Zunächst greift streckenweise lebhafter bis kräftiger Nordwestwind durch, speziell in den Tauerntälern, im Tagesverlauf lässt der Wind aber nach.“ Die Temperatur-Höchstwerte bewegen sich zwischen 5 und 8 Grad.