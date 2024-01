So wird das Wetter in Österreich am Wochenende

„Nur in Staulagen der Nordalpen halten sich Restwolken aus der Nacht bis in den Vormittag hinein, lösen sich aber anschließend auch hier auf“, hei´ßt es seitens der GeoSphere. Der Wind weht am Alpenostrand und im östlichen Flachland lebhaft, abschnittsweise auch kräftig aus West bis Nordwest. Sonst weht eher schwacher bis mäßiger Wind. Die Frühtemperaturen betragen zwischen minus 3 bis plus 4 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 4 und 12 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.01.2024 um 22:47 Uhr aktualisiert