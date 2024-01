Alkolenkerin (63) prallte mit Auto gegen Baum

Veröffentlicht am 27. Januar 2024, 06:04 / ©FF Mallnitz

Sie kam auf die Gegenfahrbahn und touchierte eine Leitschiene. In weiterer Folge kam die Frau links von der Fahrbahn ab und prallte nach mehreren Metern gegen einen Baum. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die 63-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Spittal an der Drau verbracht.

Schwer alkoholisiert

Ein vor Ort durchgeführter Alkomatentest ergab bei der Frau eine schwere Alkoholisierung. Neben der Polizei und der Rettung stand die FF Mallnitz mit zwei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften im Einsatz.