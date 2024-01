Alkolenker (73) stürzte mit Auto in 10 Meter tiefe Schlucht

Veröffentlicht am 27. Januar 2024, 06:58 / ©Freiwillige Feuerwehr St. Ruprecht an der Raab

Gegen 21:50 Uhr lenkte ein 73-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark seinen Pkw auf der L234 von Klöch kommend in Richtung Deutsch Haseldorf. In einer Rechtskurve dürfte der Mann geradeaus gefahren und links von der Fahrbahn abgekommen sein. Der Pkw stürzte in eine etwa zehn Meter tiefe Schlucht, streifte dabei mehrere Bäume und kam am Dach zum Liegen.

73-Jähriger verletzt

Der 73-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er verletzte sich bei dem Unfall unbestimmten Grades und wurde ins LKH Feldbach gebracht. Der Mann dürfte mittelstark alkoholisiert gewesen sein.