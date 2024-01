Alkohol am Steuer: 22 Führerscheine in nur einer Nacht abgenommen

Veröffentlicht am 27. Januar 2024, 07:53 / ©BMI/ Pachauer

In der Nacht auf den 27. Jänner führte die Landespolizeidirektion Kärnten unter Leitung der Landesverkehrsabteilung wieder eine kärntenweiter Schwerpunktkontrolle gegen Alkohol am Steuer durch. Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilt, wurden dabei insgesamt 19 Führerscheine wegen Lenken eines KFZ unter Alkoholeinfluss und drei Führerscheine wegen Lenkens eines KFZ unter Drogeneinfluss abgenommen.

Weitere Übertretungen

Außerdem wurden 12 Minderalkoholisierungen beim Lenken eines KFZ festgestellt und insgesamt 186 Übertretungen nach der StVO und dem KFG angezeigt. 293 Organmandate wurden wegen Übertretungen nach der StVO und dem KFG eingehoben.