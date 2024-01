Eisläufer aufgepasst: „Ab Mittag muss man überall mit Sperren rechnen“

Die Eisbahnen am Rauschelesee und am Aichwaldsee haben den Plusgraden am Freitagnachmittag standgehalten. Der Hörzendorfersee und der Längsee mussten bereits nachmittags gesperrt werden. Die gekennzeichneten Eisflächen sind aber heute – zumindest am Vormittag – wieder freigegeben. Aber Vorsicht! „Für das Wochenende empfehlen wir, am Vormittag das Eislaufen einzuplanen, ab Mittag muss man überall mit Sperren rechnen!“, warnt der Eislaufverein Wörthersee (EVW).

„Absperrungen und Warntafeln beachten!“

Am Hörzendorfersee, Längsee und Rauschelesee rechnet man mit einer Sperre ab 13 Uhr. Die Experten appellieren: „Gekennzeichnete Eisbahnen nicht verlassen, Absperrungen und Warntafeln beachten!“ Am Lendkanal herrsche außerdem Einbruchgefahr. Aktuelle Informationen über Freigaben und Sperren der Seen findest du laufend hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.01.2024 um 09:42 Uhr aktualisiert