„Lueder Bistro“ schließt nach über zehn Jahren

Veröffentlicht am 27. Januar 2024, 09:41 / ©5 Minuten

Zum letzten Mal werden heute Daniela und Armin Lueder ihre Gäste im „Lueders Bistro“ im GAV Center Villach empfangen. Nach über zehn Jahren verabschiedet sich das Gastronomen-Paar in den Ruhestand.

Nach zehn Jahren ist nun Schluss

„Zehn Jahre sind eine lange Zeit. Wir haben all die Jahre unser Bestes gegeben“, erinnert sich Armin Lueder im Gespräch mit 5 Minuten zurück. Sie steckten viel Herzblut in das Bistro – und das war zu spüren. Wöchentlich, ja gar täglich, schauten die Stammgäste auf einen Kaffee vorbei. Mit Investitionen rund um Theke, Wintergarten und mehr sorgte das Wirte-Paar für ein einladendes Ambiente. „Wir möchten uns bei unseren Gästen und aber auch beim Vermieter, dem GAV Center, bedanken, der all die Jahre sehr fair zu uns war“, fügt der Gastronom hinzu.

©5 Minuten „BOMI“ folgt auf „LUEDER“

Nachfolger bereits gefunden

Zwar ist für Daniela und Armin Lueder nun nach über zehn Jahren Schluss, aber für den Standort im GAV Center geht es weiter. „Das hat sich für uns gut ergeben, weil gleich ein Nachfolger gefunden wurde“, so Lueder. Unter dem Namen „BOMI“ wird das Café ab 1. Feber neu eröffnet. Zusätzlich zum Frühstück ab 6.30 Uhr soll im „BOMI“ auch Pizza angeboten werden.