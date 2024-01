Böen bis zu 80 km/h: Warnung für Steiermark ausgegeben

Die Meteorologen der GeoSphere Austria und der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) warnen: Ein heftiger Nordwestwind fegt durch die Steiermark. Auf der Warnkarte der UWZ wurde für Teile der Steiermark die Warnstufe orange ausgegeben. „Der Nordwestwind weht in den Tälern und Niederungen mit Böen zwischen 30 und 50 km/h. Auf den Bergen ist es speziell am Alpenostrand sehr stürmisch“, führt die GeoSphere Austria dazu aus.

Bis zu 80 km/h

Vor allem in den höheren Lagen sind Windspitzen mit bis zu 80 km/h angesagt. So wurden am Dachstein mit Stand 10 Uhr 85 km/h, am Präbichl 72 km/h und am Schöckl 65 km/h gemessen. Die GeoSphere Austria legt allen nahe: „Seien Sie in Wäldern, Parks und Alleen achtsam, rechnen Sie mit herabstürzenden Ästen!“

Sonnenschein bei starkem Wind

Neben der starken Windböen wird es heute in der Steiermark aber sehr sonnig: „Am Vormittag begleiten uns im Norden noch Restwolken und letzte Schneeflocken. Die Wolken bilden sich langsam zurück und spätestens ab Mittag scheint die Sonne. Im restlichen Land beginnt und endet der Tag wolkenlos und sehr sonnig.“ Bis zu 12 Grad sind heute möglich.

Warnung der GeoSphere Austria Mögliche Auswirkungen Äste können herabstürzen und Gegenstände herumgewirbelt werden.

Erhöhte Unfallgefahr durch starken Seitenwind auf Brücken und exponierten Straßenzügen, insbesondere für LKW oder bei Fahrten mit großen Anhängern

Umgestürzte Bäume können vereinzelt Stromausfälle verursachen. Handlungsempfehlungen Seien Sie in Wäldern, Parks und Alleen achtsam, rechnen Sie mit herabstürzenden Ästen!

Reduzieren Sie im Straßenverkehr auf Brücken und exponierten Straßenzügen die Geschwindigkeit, vermeiden Sie Überholmanöver und halten Sie Abstand!

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.01.2024 um 11:33 Uhr aktualisiert