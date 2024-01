Rotjacken unterlagen dem HC Innsbruck mit 2:3

Die Rotjacken gingen im ersten Drittel in Führung, Fraser staubte nach schwungvollem Hundertpfund-Antritt über rechts ab. Im zweiten Durchgang gelang dem HC Innsbruck bei numerischem Vorteil der Ausgleichstreffer, Albano sendete einen Schlenzer aus dem halbrechten Rückraum am Mackin-Screen vorbei in die lange Kreuzecke. Knapp neun Minuten später stellte der EC-KAC – ebenfalls im Powerplay – seinen Vorsprung wieder her: Erneut war es Fraser, der die von Muršak zwischen die Hashmarks servierte Scheibe in die Maschen setzte. Im Schlussdrittel schrieben die Tiroler im Zuge ihres vierten Überzahlspiels zum zweiten Mal an, nun war es Rockwood, der aus halblinker Position hoch in die lange Ecke einsendete. Weil die verbleibende Spielzeit und die Overtime ohne Treffer blieben, fiel die Entscheidung im Penaltyschießen, wo bei den Haien Roy und Green ihre Versuche verwandeln konnten. Einen detaillierten Spielbericht findest du hier.