Böen mit bis zu 100 km/h: Warnung für Österreich ausgegeben

Die Meteorologen der GeoSphere Austria und der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) warnen: Ein heftiger Nordwestwind fegt durch Österreich. Auf der Warnkarte der UWZ wurde für Wien, Teile Niederösterreichs, Burgenslands und Steiermark die Warnstufe orange ausgegeben. „Der Wind bläst im Osten und im Bergland noch teils kräftig aus West bis Nordwest“, führt die GeoSphere Austria dazu aus.

Bis zu 100 km/h

Vor allem in den höheren Lagen sind Windspitzen mit bis zu 100 km/h angesagt. So wurden auf der Rax mit Stand 10 Uhr 104 km/h, am Galizienberg in Wien 91 km/h, am Dachstein in der Steiermark 85 km/h, auf den Leiser Bergen 83 km/h und in Eisenstadt im Burgenland 63 km/h gemessen. Die GeoSphere Austria legt allen nahe: „Seien Sie in Wäldern, Parks und Alleen achtsam, rechnen Sie mit herabstürzenden Ästen!“

Sonnenschein bei starkem Wind

Neben der starken Windböen wird es heute in Österreich aber sehr sonnig: „Meist scheint die Sonne. Nur an der Alpennordseite halten sich zunächst noch Restwolken, diese lichten sich aber tagsüber mehr und mehr und auch hier setzt sich noch sonniges Wetter durch.“ Bis zu 12 Grad sind heute möglich.