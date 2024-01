Freundin und Mann getötet: 29-Jähriger zu lebenslanger Haft verurteilt

Das Drama ereignete sich im April 2023 in Graz: Der 29-jährige Oberösterreicher erstach seine damalige Freundin. Kennengelernt hatte er sie damals als Domina in einem Laufhaus. An jenem Tag kam es dann aus Eifersucht zu einem Streit. Die Situation eskalierte und der 29-Jährige griff zu einem Messer und stach mehrmals auf seine Freundin ein.

Tödlicher Unfall

Als er erst, realisierte, dass er tatsächlich seine Freundin getötet hatte, wollte er sich das Leben nehmen. Sein Plan: Mit dem Auto gegen eine Wand im Plabutschtunnel zu fahren. Alles kam aber anders, bei der Fahrt prallte er frontal mit 130 km/h gegen ein entgegenkommendes Auto. Aber nicht mit Absicht, wie er vor Gericht betonte, er konnte seinen Arm wegen einer Verletzung nicht mehr bewegen. Für den anderen Lenker endete der Unfall tödlich.

Lebenslange Haft

Im Mord seiner Freundin bekannte der 29-Jährige sich des Totschlags im Affekt schuldig. Die Geschworenen sahen das aber nicht so: Sie entschieden, dass es Mord war. Beim tödlichen Unfall glaubten die Geschworenen den Angeklagten, dass es keine Absicht ab. Er wurde in diesem Fall wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Für den Oberösterreicher geht es lebenslänglich in Haft. Das Gericht verfügte auch eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum. Der 29-Jährige soll an einer kombinierten Persönlichkeitsstörung mit Borderline-Anteilen und Panikstörungen leiden. Das bestätigte der Gerichtspsychiater. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.