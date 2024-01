Frau zuckte komplett aus, weil ihr Freund das Auto schrottete

Veröffentlicht am 27. Januar 2024, 11:46 / ©Montage: Pixabay/ Pexels

Ein 44-jähriger ukrainischer Staatsbürger aus dem Bezirk Linz-Land verursachte am Freitag, 26. Jänner 2024, gegen 22.45 Uhr in der Himmelreichstraße in Ansfelden einen Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Von Unfallort geflüchtet

Mehrere Zeugen konnten beobachten, dass der 44-Jährige gegen einen abgestellten Wagen fuhr und danach vom Unfallort flüchtete. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Ukrainer keine gültige Lenkberechtigung besitzt, außerdem verlief ein Alkotest positiv.

Freundin rastete aus

Nachdem seine 59-jährige Lebensgefährtin den beschädigten Wagen sah, rastete diese aus und versuchte den 44-Jährigen zu schlagen. Außerdem bedrohte sie ihn mit dem Umbringen. Gegen die 59-Jährige wurde ein vorläufiges Waffenverbot sowie ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.01.2024 um 11:49 Uhr aktualisiert