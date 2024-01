Familie und Hunde in letzter Sekunde vor Flammen-Inferno gerettet

Am Freitag, dem 26. Jänner, gegen 22.30 Uhr wurde die Polizeiinspektion Götzis von der Landesleitzentrale über einen Brand in einem Wohnhaus in Koblach informiert. Zwei Personen würden sich noch im Objekt befinden. Die Polizeistreife traf wenige Minuten später am Brandort ein, wo sie eine 13-jährige Bewohnerin am Schlafzimmerfenster im ersten Obergeschoß antrafen, die zuvor den Brand entdeckt hatte.

Angehörige eilten Tochter zu Hilfe

Die 13-jährige Tochter konnte nicht mehr über das Stiegenhaus flüchten. Sie saß fest. Anwesende Angehörige eilten ihr zu Hilfe, mit einem Tisch konnten sie die 13-Jährige aus dem Haus bergen. Der gleichaltrige Bruder hatte das Haus schon früher über die Haustüre verlassen, die Schwester hatte ihn telefonisch gewarnt.

In letzter Sekunde gerettet

Aber zur Mutter der Kinder konnte anfänglich kein Kontakt hergestellt werden. Schließlich machte aber auch sie sich beim Schlafzimmerfenster im ersten Obergeschoß bemerkbar. „Die zwischenzeitlich eingetroffenen Beamten der Polizei-Bereitschaftseinheit der Schnellen Reaktionskräfte Vorarlberg verwendeten eine mitgeführte Leiter, um die Mutter buchstäblich in letzter Minute aus dem bereits stark verrauchten Wohnhaus über das Fenster im 1. Obergeschoss hinausziehen“, berichtet die Landespolizeidirektion Vorarlberg.

Rauchgasvergiftungen

Die Mutter erlitt eine starke, ihre beiden Kinder leichte Rauchgasvergiftungen. Alle wurden in das Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert. Auch die eingesetzten Beamten der Bereitschaftseinheit wurden im Landeskrankenhaus Feldkirch auf eine mögliche Rauchgasvergiftung untersucht und sind wohlauf.

Drei Hunde gerettet

Die Feuerwehr Koblach, die mit 4 Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften in Einsatz war, konnte den Brand im Bereich des Wohnzimmers rasch löschen. Drei Hunde wurden von der Feuerwehr aus dem Wohnhaus geborgen. Die Hunde wurden in einer Tierklinik stationär aufgenommen.

Haus unbewohnbar

Durch die Hitze und die starken Rauchgase wurde das gesamte Mobiliar im Wohnhaus beschädigt bzw. zerstört. Das Wohnhaus ist unbewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar. Die Brandermittlungen werden vom Landeskriminalamt geführt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.01.2024 um 12:52 Uhr aktualisiert