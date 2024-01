Über 2.000 Gäste tanzten am Grazer Ball der Technik

Die Polonaise am Ball der Technik wird traditionell von der Tanzschule Conny&Dado gestaltet.

Auch heuer feierte die Grazer Technik wieder eine rauschende Ballnacht: Studierende, Angehörige der Grazer Technik und klingende Namen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft – insgesamt rund 2.300 Gäste – fanden sich gestern, Freitag, 26. Jänner, zum Ball der Technik 2024 im Congress Graz ein.

Einzigartige Stimmung

TU Graz-Rektor Horst Bischof debütierte heuer als oberster Schirmherr des Balles und freut sich über seinen gelungenen Einstand vor ausverkauftem Haus: „Die Stimmung am Ball der Technik war wie immer einzigartig. Neben Tanz, Musik und Unterhaltung wurden die Gäste in die spannende Welt von Artificial Intelligence, Augmented Reality und Co. entführt. Diese Mischung macht den Ball alljährlich zu einem besonderen Erlebnis und beliebten Treffpunkt nicht nur für Technikbegeisterte.“

©Fotogenia – TU Graz | „Tanz der Algorithmen“ am Ball der Technik 2024 (v.l.n.r.): Ferdinand Hofer, Vorsitzender des Ballkomitees, Jutta Bischof und TU Graz-Rektor Horst Bischof, zwei Grazer Technik-Studierende und Sandra Derler, Geschäftsführerin des diesjährigen Hauptsponsors IT Community Styria in Begleitung von Florian Schwaiger. ©Fotogenia – TU Graz | Technik-Studierende und TU Graz-Rektor Horst Bischof am Ball der Technik 2024 mit einem der „Stars“ des Abends, einem Roboter. ©Fotogenia – TU Graz | Technik-Studierende am Ball der Technik 2024 mit einem tanzenden Roboter.

Eine Ballnacht im Zeichen der Technik

Gemeinsam mit dem Hauptsponsor IT Community Styria zauberten die Veranstalter rund um die TU Graz das Ballmotto „Tanz der Algorithmen“ aufs Parkett. Im Mittelpunkt der traditionsreichen Ballnacht standen die Forschungsbereiche Informatik und Biomedizinische Technik von TU Graz und FH Joanneum. Der TU Graz-Themenraum stand ganz im Zeichen von „Inclusive Intelligence“. Dort spielten Ballgäste mit Hilfe von Augmented Reality und ohne Notenkenntnis virtuos das Klavier, mutierten im Live-Deep-Fake schnell mal zum Rektor der TU Graz oder konnten ihre Mobiltelefone einem eingehenden IT Security Check unterziehen. In der FH Lounge vernetzte die FH Joanneum Menschen und Systeme unter dem Motto „Weißer SprITzer“ und lud zu kniffligen Rätselaufgaben rund um die Themen AI, Big Data und mehr!

Von Ballroom Busters und Sax goes Pop

Die Mitternachtseinlage im Stefaniensaal stand unter dem Motto „Piano & Dance Expanded“, gestaltet von Andreas Woyke und Tanzfabrik. Für Polonaise und Quadrille zeichnete einmal mehr die Tanzschule Conny&Dado verantwortlich. Den musikalischen Rahmen für den gelungenen Abend bildeten das Grazer Salonorchester, die Big Band Bad Gleichenberg, K’s Live, die Ballroom Busters, Montevideo und Sax goes Pop. Im Kellergewölbe tanzten die Gäste beim beliebten HTU-Clubbing mit „The Phy-sicks“ traditionell bis in die Morgenstunden. Veranstaltet wurde der Ball der Technik 2024 von der TU Graz, der Kammer der ZiviltechnikerInnen für Steiermark und Kärnten, alumniTUGraz 1887, der FH Joanneum und der HTU TU Graz.