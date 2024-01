1. Internationales Mädchen und Frauen Futsal Turnier in Klagenfurt

Die Soccer Girl Academy Kärnten veranstaltet nämlich in der Ballspielhalle in Ferlach das 1. Internationale Mädchen und Frauen Futsal Turnier. Sportreferent LH Peter Kaiser und Landessportdirektor Arno Arthofer zeigten sich vom Enthusiasmus der Spielerinnen und der Organisation der Veranstaltung gleichermaßen beeindruckt. „Die Initiative, die ihr hier unter Beweis stellt, ist immens wertvoll“, richtete sich Kaiser im Rahmen der Begrüßungsworte an Veranstalter Gerhard Markun und sein Team. Die Begeisterung der über 300 Mädchen sei in den Gesichtern abzulesen. „Möge diese Begeisterung für den Sport und den Fußball ein Leben lang anhalten“, so der Landeshauptmann. „Wenn ich sehe, mit wieviel Leidenschaft die Fußballerinnen hier spielen, bleibt mir nur, meinen Dank alle zu richten, die das ermöglichen“, schlug Arthofer in dieselbe Kerbe. Unter den Ehrengästen befanden sich unter anderen auch Manfred „Waschi“ Mertl, Kandidat für die Wahl zum KFV-Präsidenten, Ferlachs Vizebürgermeister Christian Gamlser und 2. Vzbgm. Monika Klengl.

Soccer Girl Academy Kärnten

Die Gründung der Soccer Girl Academy Kärnten im Jahr 2019 entstand aus der Intention heraus Mädchen im Fußball die gleichen Chancen zu ermöglichen wie Burschen. Dazu zählen Infrastruktur, Trainingsmöglichkeiten aber auch Einsatzzeiten und Spielpraxis. Außerdem sollen durch Sensibilisierung des Themas Strukturen geschaffen werden, die es Mädchen über das 14. Lebensjahr hinaus ermöglichen ihre Leidenschaft weiterhin auszuüben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.01.2024 um 15:05 Uhr aktualisiert