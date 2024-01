Nach Großbrand: Verfahren gegen Kärntner Feuerwehrmann eingestellt

Veröffentlicht am 27. Januar 2024, 13:46 / ©5 Minuten

Mehrere Feuerwehrleute rückten damals zu einem Kaminbrand aus. Erst nach mehreren Stunden konnte der Einsatz spät in der Nacht beendet werden. Später brach das Feuer jedoch erneut aus, der Dachstuhl ging in Flammen auf. Erhebungen zur Brandursache wurden eingeleitet. Ein Gutachter sei zu dem Schluss gekommen, dass der Einsatz eventuell zu früh beendet wurde, 5 Minuten berichtete. Man habe eine mögliche, erneute Brandgefahr nicht ausreichend überprüft, so der Vorwurf.

Verfahren wurde eingestellt

Gegen einen Kärntner Feuerwehr-Kommandanten wurde daraufhin wegen “fahrlässiger Herbeiführung einer Feuersbrunst” ermittelt. Ebenso wurde überprüft, ob ein fahrlässiges Fehlverhalten der Feuerwehren vorliege. Wie die Kleine Zeitung am Samstag berichtet, wurde das Verfahren nun nach rund einem Jahr eingestellt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.01.2024 um 14:16 Uhr aktualisiert