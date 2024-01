OP-Tische & Co.: SIM Campus-Inventar wird versteigert

So ziemlich alle Pläne rund um den SIM Campus in Eisenerz sind gescheitert. Groß wurde er angekündigt – der Sim Campus am ehemaligen LKH Eisenerz in der Obersteiermark: Doch das Simulationsspital war nicht lange in Betrieb. Es kam zur Insolvenz, das Land Steiermark versuchte noch zu verkaufen. Selbst der Rechnungshof bezeichnete den Verkaufsprozess in einem Bericht als mangelhaft – 5 Minuten berichtete.

Inventar versteigert

Nun aber kommt es auch nicht zum Kauf. Die Interessenten sind abgesprungen. Eine andere Lösung musste her: Das gesamte Inventar wird nun über das Auktionshaus Aurena online versteigert. Bis 20. Feber 2024 kann im Bieterkampf um Medizinbedarf, OP-Raum-Ausstattung mehr ein Gebot abgegeben werden. Beim Verkauf des Gebäudes soll in weiterer Folge auch ein weiterer Versuch gestartet werden.