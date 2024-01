Eine Person tot: Mehrere Lawinen in Tirol abgegangen

Gleich mehrere Male sind die Einsatzkräfte heute in Tirol gefordert, weil Lawinen abgegangen sind. Den Anfang machte am Vormittag eine Lawine im Bereich der Alples-Pleis-Spitze in den Lechtaler Alpen, eine Person wurde teilverschüttet, konnte jedoch noch rechtzeitig ausgegraben werden, wie die „Kronen Zeitung“ berichtet. Zwei weitere Personen wurden dann im freien Gelände am Pitztaler Gletscher verschüttet, auch sie konnten befreit werden.

Für Deutsche kam jede Hilfe zu spät

Für eine Deutsche, die am Gaiskogel verschüttet wurde, kam dann aber jede Hilfe zu spät. Eine Suchaktion war gelaufen, selbst Hundeführer waren vor Ort. Auf der Kraspesspitze, unweit des Vorfalls am Gaiskogel, hat es dann ebenfalls noch Alarm gegeben. Drei Personen seien dort verschüttet und befreit worden, über deren Zustand sei derzeit aber noch nichts bekannt, heißt es in dem Bericht weiter. Bereits am gestrigen Freitag sind fünf Personen zumindest teilweise verschüttet worden – mehr dazu hier.